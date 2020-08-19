Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi açıldı. Kalyoncu Holding'in 400 milyon dolarlık yatırımıyla açılan tesis, Türkiye'nin güneş enerjisinden elektrik üretimi için önemli katkılarda bulunacak. Edinilen bilgilere göre bu tesiste üretilecek paneller, Konya'da yılda 2,6 milyar kilovatsaat elektrik üretmek için kullanılacak.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi için 400 milyon dolarlık yatırım yapıldı. 100 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesis, 1400 kişiye de istihdam sağlayacak. 100 mühendisin görev alacağı tesiste milli teknolojilerin de geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürütülecek.

Yenilenebilir enerji kaynakları, son yıllarda büyük önem kazandı. Ülkeler, enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan sağlayabilmek adına önemli adımlar atıyorlar. Kalyon Holding tarafından kurulan güneş paneli üretim tesisi de ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bakış açısını gösteriyor. Kurulan tesiste üretilecek paneller, Türkiye'nin güneş enerjisi kullanımına katkı sağlayacak. Bu da ithal enerjiye duyulan ihtiyacı azaltacak.

Kalyon Holding'in üretim tesisinde hazırlanacak paneller, ilk etapta Konya'da kurulacak olan santrale gönderilecek. Konya Karapınar güneş enerjisi santrali için 1 milyar TL'lik dev bir yatırım yapılacak. Tesis, yıllık 2,6 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olacak. Konya'daki tesis, 33 ay tam kapasite ile çalışacak. Bu tesisin de devreye girmesiyle birlikte Türkiye'de güneş enerjisinden elde edilen elektriğin üretim miktarı yüzde 25 artmış olacak.