Avrupa’nın hatırlamak istemediği tarih: Suriye, Avrupalı mültecileri bağrına basmıştı

Esed rejimi ve emperyalist Batılı ülkelerin kan gölüne çevirdiği Suriye'nin de aralarında olduğu Ortardoğu ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı döneminde Avrupalı mültecileri ağırlaması, tarihin hatırlanmayan gerçekleri arasında bulunuyor. Doğu Avrupa ve Balkanlar'da yaşayan siviller, savaşın en çetin döneminde, Nazi ve Sovyet işgalinden kaçmak için Akdeniz ve Türkiye üzerinden Ortadoğu ülkelerine göç etmişti. İngiltere'nin 1942'de kurduğu Ortadoğu Yardım ve Mülteci İdaresi (MERRA), yaklaşık 40 bin Avrupalıyı Suriye, Mısır ve Filistin'de kurulan kamplara yerleştirmişti. Savaş bitine kadar buralarda ağırlanan Avrupalılar, memleketlerine ya da gitmeyi tercih ettikleri ülkelere dönmüştü.

Washington Post gazetesinin de iki sene önceki bir haberinde değindiği bu konu, tarihin unutulan gerçekleri arasında yer alıyor. Haberde, kamplardaki şartların oldukça iyi olduğu, sağlık kontrolünden geçirilen mültecilerin, kimlik kartı verilerek kamplara yerleştirildiğine dikkat çekiliyor.

Halep'te kurulan çadır kentte, Yunan adalarından 1944'te gelen siviller, güvenlikleri sağlanarak sosyalleşmek ve alışveriş için dışarı dahi çıkabildiği anlatılıyor. Haberde, 114 ila 300 bin Polonyalının da Nazi katliamı ve Sovyet çalışma kamplarından kaçmak için 1939-1941'de İran'a sığındığı ancak Polonya hükümetinin mültecilerin ülkeye kabulüne şiddetle karşı çıktığı hatırlatılıyor.

Suriyeli kadınlar yunan çocuklara kıyafet dağıtıyor

11 Ocak 1942 tarihli "Burası Kudüs" (Hune el Kudüs) isimli Arapça gazetenin manşetinde, Suriyeli kadınların Yunan çocuklara giysi dağıttığı bir fotoğraf bulunuyor. Gazetede, "Yunanistan'dan Suriye'ye mülteci olarak gelenlere yemek ve kıyafet dağıtıldı" ifadesi yer alıyor.