Avrupa'nın göbeğinden haykırdı: Esed'in kullandıklarıyla aynı

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Mustafayev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kullandığı füzelerin Beşşar Esed rejiminin Suriye'de sivillere karşı kullandığı füzelerle aynı olduğu bildirdi ve "Bütün unsurlar Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mustafayev, Erivan yönetiminin bu füzelerin kullanımı ile ilgili siyasi kararının "üstlerden" geldiğini söyledi.

Büyükelçi Mustafayev ayrıca, Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ettiğini ve bu ateşkesin 34 dakika sürdüğüne işaret etti.

Azerbaycan ordusunun varlık gösterdiği alanlarda sivillerin fiziki olarak bulunmadığını bildiren Mustafayev, Azerbaycan'ın aksine Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Mustafayev, ülkesinin Dağlık Karabağ sorununda diyaloğa hazır olduğunu fakat problemin diyalog yoluyla çözülmesinde tek engelini Ermenistan'ın teşkil ettiğini kaydetti.

Ermenistan'ın diyaloğa hazır olduğunu açık şekilde söylemesi gerektiğini belirten Mustafayev, Azerbaycan'ın pozisyonunun 2007 yılından beri değişmediğine dikkati çekerek Ermenistan'dan pozisyonunu belirlemesini umduklarını bildirdi.

PKK'lılar Ermenistan ordusunun saflarında!

Mustafayev, "Fransa'dan Ermeni asıllı Fransız savaşçılarının da Ermenistan'a gittiği açık. PKK'lıların Ermenistan ordusunun saflarında çatışma alanında yer aldığına dair elimizde çok sayıda görsel ve kanıt var." ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ hususunda Türkiye'nin yaptıklarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına uygun olduğunu vurgulayan Azerbaycan Büyükelçisi, "Türkiye Minsk Grubu üyesi, yabancı aktör değil. Türkiye önemli rol oynuyor ve oynadığı rolü inkar edemeyiz." dedi.