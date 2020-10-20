  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa'nın göbeğinden haykırdı: Esed'in kullandıklarıyla aynı
Dünya

Avrupa'nın göbeğinden haykırdı: Esed'in kullandıklarıyla aynı

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kullandığı füzelerin Beşşar Esed rejiminin Suriye'de sivillere karşı kullandığı füzeler ile aynı olduğu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:49:00 -
Avrupa'nın göbeğinden haykırdı: Esed'in kullandıklarıyla aynı

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Mustafayev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kullandığı füzelerin Beşşar Esed rejiminin Suriye'de sivillere karşı kullandığı füzelerle aynı olduğu bildirdi ve "Bütün unsurlar Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mustafayev, Erivan yönetiminin bu füzelerin kullanımı ile ilgili siyasi kararının "üstlerden" geldiğini söyledi.

Büyükelçi Mustafayev ayrıca, Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ettiğini ve bu ateşkesin 34 dakika sürdüğüne işaret etti.

Azerbaycan ordusunun varlık gösterdiği alanlarda sivillerin fiziki olarak bulunmadığını bildiren Mustafayev, Azerbaycan'ın aksine Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Mustafayev, ülkesinin Dağlık Karabağ sorununda diyaloğa hazır olduğunu fakat problemin diyalog yoluyla çözülmesinde tek engelini Ermenistan'ın teşkil ettiğini kaydetti.

Ermenistan'ın diyaloğa hazır olduğunu açık şekilde söylemesi gerektiğini belirten Mustafayev, Azerbaycan'ın pozisyonunun 2007 yılından beri değişmediğine dikkati çekerek Ermenistan'dan pozisyonunu belirlemesini umduklarını bildirdi.

PKK'lılar Ermenistan ordusunun saflarında!

Mustafayev, "Fransa'dan Ermeni asıllı Fransız savaşçılarının da Ermenistan'a gittiği açık. PKK'lıların Ermenistan ordusunun saflarında çatışma alanında yer aldığına dair elimizde çok sayıda görsel ve kanıt var." ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ hususunda Türkiye'nin yaptıklarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına uygun olduğunu vurgulayan Azerbaycan Büyükelçisi, "Türkiye Minsk Grubu üyesi, yabancı aktör değil. Türkiye önemli rol oynuyor ve oynadığı rolü inkar edemeyiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus gazeteci Ermenistan'ın içler acısı halini böyle anlattı: Her yer ceset dolu
Dünya

Rus gazeteci Ermenistan'ın içler acısı halini böyle anlattı: Her yer ceset dolu

İşgal edilen topraklarını kurtarmak için karşı harekat başlatan kardeş ülke Azerbaycan, Ermenistan güçlerini cephede bozguna uğrattı. Bölgey..
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş uyarı: Bir gece yarısı operasyonuyla...
Gündem

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş uyarı: Bir gece yarısı operasyonuyla...

Melih Gökçek 'kesin bilgi' diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir grup solcu birleşip bir ..
Türkiye Petrolleri paylaştı! Tarihi müjdenin en net görüntüsü
Gündem

Türkiye Petrolleri paylaştı! Tarihi müjdenin en net görüntüsü

Türkiye Petrolleri, sosyal medya hesabından Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay