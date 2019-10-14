Avrupa’nın göbeğinde rezalet! Terör paçavraları katil İsrail bayraklarıyla bütünleşti Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da PKK/YPG terör örgütü yanlıları, katil devlet İsrail bayraklarını açan terör sevicileri ile gösteri düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla Suriye halkının topraklarına geri dönmesi ve terör koridorunun önlenmesi amacıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ilk andan itibaren çoğu Avrupa ülkesi tarafından itirazlarla karşılandı. Fransa ve Almanya’nın harekata karşı skandal ifadeleri terör örgütlerine karşı sempatisini bir kez daha belirlemiş oldu. Avrupa’nın birçok kentinde harekata ilişkin skandal gösteriler düzenleniyor. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bebek katili PKK/YPG terör örgütü yanlıları, katil devlet İsrail bayraklarını açan terör sevicileri ile gösteri düzenledi. İşte o skandal görüntü,

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