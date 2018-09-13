Avrupa'nın en şişman ülkesi Türkiye! Ülkenin yüzde 32.1'i obez

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ve Orta Asya ülkelerindeki obezite oranlarını açıkladı. 51 ülkenin yer aldığı sıralama, insanların boy ve kilo oranlarına göre hazırlandı. Listenin ilk sırasında yüzde 32.1 obezite oranıyla Türkiye yer aldı. Onu yüzde 28.9 ile Malta ve yüzde 27.8 ile İngiltere takip etti. Örgüt, obezitenin özellikle tip 2 şeker ve kalp hastalıklarına neden olduğunu ve bunun erken ölüme yol açığını belirtti. Uzmanlar toplumdaki obezite oranının düşürülmesi için dengeli beslenme ve düzenli spor yapılmasını tavsiye ediyor.

DÜNYADA 27'NCİYİZ

Dünyanın en obez ülkesi yüzde 50 ile Cook Adaları, Türkiye ise dünyada 27'nci sırada.