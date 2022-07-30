Avrupa’nın en korkak ülkesinden Almanya’ya çağrı: Türkiye'ye denizaltı vermeyin

Yunanistan ve Türkiye'yi kapsayan temas trafiğinde önce Atina'ya giden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Bearbock Ankara'yı Yunan adalarıyla ilgili egemenlik tartışması yaratmakla eleştirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Alman bakana "Türkiye'ye denizaltı satmayın" çağrısı yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise Baerbock'a Almanya'nın Türkiye'ye satacağı denizaltılarla ilgili mesajlar verdi.

Bu denizaltıların Doğu Akdeniz'de güç dengesini değiştireceğini vurgulayan Yunan bakan "Bu dengenin NATO üyesi olduğu halde Yunanistan'a, ülkeme karşı savaş tehdidinde bulunan bir ülkenin lehine değişmesi konusundaki Yunan pozisyonunu yineledim" ifadelerini kullandı.

Alman bakan ise, denizaltı sorununu uzun zamandır konuştuklarını, ancak 15 yıldır çok şeyin değiştiğini belirterek denizaltı meselesiyle ilgili Yunan mevkidaşının kaygılarını "çok dikkatle dinlediğini" ifade etti.

Almanya'nın sattığı denizaltılar hakkında ne biliyoruz?

Türk donanmasının Alman ThyssenKrupp şirketiyle 2002 yılında yaptığı anlaşma kapsamında altı adet U-214 tipi denizaltının yapımı için teknoloji ve parçalar Türkiye'ye teslim edilecek. Reis sınıfı olarak adlandırılan denizaltılar, Türk tasarımı ve Alman teknolojisiyle geliştirildiğinden U-214TN olarak biliniyor.

2 milyar euroya mal olan proje, ilk ödemesinin 2011 yılında yapılmasıyla sözleşme yürürlüğe girdi. Proje kapsamındaki ilk gemi olan TCG Pirireis Gölcük Tersanesi'nde geçen yaz havuza indirildi.

Her bir denizaltının teslimatının toplam 62 ay sürmesi ve projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor. Diğer denizaltılar sırayla TCG Hızırreis, TCG Muratreis, TCG Aydınreis, TCG Seydialireis ve TCG Selmanreis isimlerini alacak. Dizel motorun beslenmesi için yüzeye çıkması gerekmeyen denizaltılar, görünmeden ve ses yaymadan daha uzun süre su altında saklanabiliyor.

Yunan donanmasında dört adet U-214 tipi denizaltı bulunuyor. Ancak sözleşme kapsamında Alman şirket denizaltı yapımının Türk tersanelerde inşası için parçaların yanı sıra teknoloji satmasından dolayı, Türkiye'nin yalnızca denizaltı sayısı açısından değil, aynı zamanda teknoloji açısından üstün konuma geçeceği ifade ediliyor.

Kaynak: Euronews