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Dünya Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırı iddiası! Ukrayna'dan açıklama geldi
Dünya

Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırı iddiası! Ukrayna'dan açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-04-09 22:13:00 -
Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırı iddiası! Ukrayna'dan açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı yapıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov, açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov, nükleer tesislere yönelik herhangi bir askeri eylem ya da provokasyon yapmadıklarını söyledi.

Yusov, yerel televizyon programındaki açıklamasında, Kiev'in, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği iddiasına tepki gösterdi.

Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni yasa dışı ele geçirdiğini, orada askeri teçhizat konuşlandırdığını, santralin bulunduğu bölgeyi mayınladığını ve düzenli olarak İHA'lar fırlattığını belirten Yusov, "(Rusya) Bugün Ukrayna'dan yapıldığı iddia edilen saldırıyı simüle etmek için FPV dronları kullanmaya karar verdi. Ukrayna'nın tutumu açık ve nettir. Nükleer tesislere yönelik herhangi bir askeri eylem ya da provokasyon gerçekleştirmiyoruz." ifadesini kullandı.

Yusov, Rusya'nın söz konusu nükleer tesisi terk etmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından 8 Nisan'da yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın santralin üzerindeyken düşürüldüğü aktarılmıştı.
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) tarafından 7 Nisan'da yapılan açıklamada da Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA ile yapılan yoğun saldırılar neticesinde 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: AA

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