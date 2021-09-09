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Ekonomi Avrupa’nın en büyük güneş paneli fabrikasını Limak yapacak
Ekonomi

Avrupa’nın en büyük güneş paneli fabrikasını Limak yapacak

Rus şirketi Unigreen Energy, Chernyakhovsk şehrinde inşa edeceği güneş paneli fabrikası yapım işi için Limak’ın Rusya’daki iştiraki Limak Marash’ı seçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 10:54:00 -
Avrupa’nın en büyük güneş paneli fabrikasını Limak yapacak

Tamamlandığında Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim fabrikası olacak tesis, dünyanın bu alanda önde gelen yatırımları arasında yer alacak. Rus şirketi Unigreen Energy’nin iştiraki olan ve EnCore adını taşıyacak yeni fabrika, EnCore ve Limak Marash arasında imzalanan kontrat kapsamında Mart 2023 tarihinde tamamlanacak. Anahtar teslimi olarak yapılan anlaşmaya göre fabrikanın nihai dizaynı, bürokratik süreçler ve tüm elektromekanik çalışmalar da Limak Marash tarafından yapılacak.

Toplam 24,7 milyar ruble yatırımın tamamlanması ile birlikte Avrupa’daki güneş enerjisi sektörünün de değişime uğraması ve tedarik zinciri ile ilgili risklerin azalması bekleniyor. Fabrikada üretilecek güneş panelleri son dönemde yüksek talep gören ve verimliliği çok yüksek HJT teknolojisi ile üretilecek. 1 gigavatlık HJT güneş hücresi üretim kapasitesine sahip olacak fabrikada üretilecek güneş panellerinin önemli bölümü Avrupa, Asya-Pasifik ve diğer yerleri de içeren deniz aşırı bölgelere ihraç edilecek. Toplam 7 hektarlık alan üzerinde inşa edilecek tesis iletişim altyapısı ile birlikte 14 binadan meydana gelecek.

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