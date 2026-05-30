Avrupa'nın en büyüğü Paris! Dev finalde kupayı penaltılarla kopardılar
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde dünya futbolunun iki devi Paris Saint-Germain ile Arsenal, Avrupa'nın en büyüğü olmak için karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen dev randevunun normal süresi ve uzatma dakikaları amansız bir taktik savaşına sahne olurken, eşitlik bozulmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, penaltılar sonucunda Arsenal'i devirdi ve şampiyon oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenit Budapeşte'de oynanan final maçında belli oldu.
Puskas Arena'daki "Devler Ligi" finalinde Fransa'nın PSG takımı ile İngiltere'den Arsenal karşı karşıya geldi.
Büyük bir mücadeleye sahne olan maçın 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON PSG
Penaltılarda rakibine 4-3'lük, toplamda ise 5-4'lük üstünlük kuran PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Fransız temsilcisi, üst üste ikinci kez Devler Ligi'nde şampiyon oldu.
PENALTILAR
PSG 5-4 ARSENAL
PSG: O - O - X - O - O
Arsenal: O - X - O - O – X
Spor
Trabzonspor'da şok ayrılık resmen açıklandı! Kamerunlu yıldız Andre Onana bordo-mavili camiaya veda etti!