Hacı Yakışıklı Ankara

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı’nda açılması planlanan Avrupa’nın en büyüğü Ankara Şehir HastanesiniAkit’e anlattı. Koca, “Daha önce açılan 8 hastanemiz ve bunlara ilave olarak 9’uncusu olan Bilkent’teki şehir hastanemiz de 1 ay kadar önce hasta kabulüne başladı. 14 Mart’ta ise Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla resmi açılışı olacak. 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli nitelikli ve daha da önemlisi sürdürülebilir sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

900 hekim iş başında

Bakan Koca şöyle devam etti: “Hastanenin açıldığı takvim bir ay kadar oldu. 3 bin 711 yataklı. 900 polikliniği, 700 yoğun bakım yatağı, 131 ameliyathanesi var. 2 tanesi de hibrit ameliyathane. Toplam bittiğinde, tamamen bütün birimleriyle devreye girdiğinde 12 bin kişinin çalıştığı 7 bin sağlık çalışanının olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Şu anda yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. Bu 4 bin kişinin yarısı sağlık çalışanı. 900 hekim arkadaş da şu anda çalışmaya başladı. Yüksek İhtisas ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi komple taşınmış oldu. O ekip burada faaliyete devam ediyor. Toplam poliklinik sayısı şu bir aylık zaman diliminde 84 bin 779. Acil 13 bin 414. Konsültasyon sayısı 7 bin 748. Ameliyat sayısı 2 bin 230.”

İlaçta yerli ve milli olmalıyız

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlaçla ilgili bizim özellikle yeni dönemde benim kendimi de sorumlu olarak gördüğüm konulardan bir tanesi de yerlileştirme ve millileştirme. Bizim şu anda dışa bağımlılığımız yüzde 54. Malzemede dışa bağımlılığımız yüzde 82’lerde. Cihazda yüzde 84’lerde. Aşıda yüzde 100’e yakın. Bu yılın Ağustos ayında difteri, tetanoz aşısı ilk defa yerli olarak üretiliyor olacak ama ben 2023 yılı sonuna kadar tüm aşılarımızı kendimiz üretelim istiyorum.”

Katılım payına da değinen Dr. Fahrettin Koca, “Dünyada sağlık hizmetlerinde her şeyden katılım payı alınır. Bizde katılım payının alındığı sağlık hizmetlerinde sadece poliklinik hizmetleridir. Biz yoğun bakımdan, acilden, yatan hastadan, ameliyat edilen hastadan katılım payı almayız” dedi.