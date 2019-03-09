0553 313 94 23

Avrupa’nın en büyüğü

Kapılarını Akit’e açan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi’nin bir hafta sonra Erdoğan tarafından açılacağını söyledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:58
Avrupa’nın en büyüğü

 Hacı Yakışıklı  Ankara 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı’nda açılması planlanan Avrupa’nın en büyüğü Ankara Şehir HastanesiniAkit’e anlattı. Koca, “Daha önce açılan 8 hastanemiz ve bunlara ilave olarak 9’uncusu olan Bilkent’teki şehir hastanemiz de 1 ay kadar önce hasta kabulüne başladı. 14 Mart’ta ise Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla resmi açılışı olacak. 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli nitelikli ve daha da önemlisi sürdürülebilir sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

900 hekim iş başında

Bakan Koca şöyle devam etti: “Hastanenin açıldığı takvim bir ay kadar oldu. 3 bin 711 yataklı. 900 polikliniği, 700 yoğun bakım yatağı, 131 ameliyathanesi var. 2 tanesi de hibrit ameliyathane. Toplam bittiğinde, tamamen bütün birimleriyle devreye girdiğinde 12 bin kişinin çalıştığı 7 bin sağlık çalışanının olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Şu anda yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. Bu 4 bin kişinin yarısı sağlık çalışanı. 900 hekim arkadaş da şu anda çalışmaya başladı. Yüksek İhtisas ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi komple taşınmış oldu. O ekip burada faaliyete devam ediyor. Toplam poliklinik sayısı şu bir aylık zaman diliminde 84 bin 779. Acil 13 bin 414. Konsültasyon sayısı 7 bin 748. Ameliyat sayısı 2 bin 230.

İlaçta yerli ve milli olmalıyız

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlaçla ilgili bizim özellikle yeni dönemde benim kendimi de sorumlu olarak gördüğüm konulardan bir tanesi de yerlileştirme ve millileştirme. Bizim şu anda dışa bağımlılığımız yüzde 54. Malzemede dışa bağımlılığımız yüzde 82’lerde. Cihazda yüzde 84’lerde. Aşıda yüzde 100’e yakın. Bu yılın Ağustos ayında difteri, tetanoz aşısı ilk defa yerli olarak üretiliyor olacak ama ben 2023 yılı sonuna kadar tüm aşılarımızı kendimiz üretelim istiyorum.

Katılım payına da değinen Dr. Fahrettin Koca, “Dünyada sağlık hizmetlerinde her şeyden katılım payı alınır. Bizde katılım payının alındığı sağlık hizmetlerinde sadece poliklinik hizmetleridir. Biz yoğun bakımdan, acilden, yatan hastadan, ameliyat edilen hastadan katılım payı almayız” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:58
  1. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
  2. 14 Mart Tıp Bayramı
  3. Ankara Şehir Hastanesi
  4. Akit
  5. Bakan Koca
  6. Yüksek İhtisas ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
  7. Dr. Fahrettin Koca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş çıksın şunu söylesin...
    1. Bakan Soylu: İmamoğlu ve Yavaş çıksın..
    2. Hayatın içinde bir Peygamber... Nasıl..
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek..
    4. Cinsel istismar şüphelisi çift..
    5. "Galatasaray deplasmanından en az bir..
    6. Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 31 Mart'tan..
    8. Arakanlı kadınlar TDV eğitim..
    9. Trafik kazasında ölen Ekin ve Evrim..
    10. Oltu’da Cumhur İttifakı aday tanıtım..
    11. "Aydın Kadınlar Buluşması" panelinin..
    12. Cinsel istismar davalarında 4 kişiye..
    13. Aydın, Berlin’de tanıtılıyor
    14. Artvin’de kaçak mazot operasyonu
    15. Yıldırım, "Yenikapı Müzesi"ni hayata..
    16. Hamza Yerlikaya, Mersin’de gençlerle..
    17. Sağlık hizmeti laboratuvarları..
    18. Darbeci albaydan "sehven attım"..
    19. Engelli öğrenciden alınan katkı payı..
    20. Umutlu Ev Kadınları Projesi Mersin’de..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı