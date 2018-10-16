"Avrupa'nın DEAŞ'ı Türkiye düşmanlığıyla..."

MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Bazı kişiler sadece Türkiye karşıtlığıyla Avrupa Birliği'nin başına geçebileceklerini düşünüyorlar. Aşırı sağ Avrupa'nın DEAŞ'ıdır. Şimdi Ortadoğu'daki DEAŞ için seslerini yükseltiyorlar ama Avrupa'nın DEAŞ'ına sürekli sempati gösteriyorlar. Bu şekilde yaklaştıkları zaman, Avrupa'nın birçok ülkesinde ırkçıların oyu yükseliyor. 1962'den beri Almanya'da ilk defa Bavyera'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi çoğunluğu kaybetti. Kim girdi meclise? Yine Avrupa'nın geleceğini tehdit eden ırkçı AfD girdi. Weber ve benzerlerinin yaptığı işler Avrupa'nın geleceğini tehdit etmektedir. Eğer AB üyesi olsaydık, bugünkü meydan okumalara baktığınızda bundan en çok AB faydalanırdı. Kim Türkiye aleyhine konuşursa konuşsun, Türkiye 100 yıldır güçlü bir Avrupa demokrasisidir.

Sağlık bakanlığımız bütçe yönetimleri ayrı olan bu yapılarla ilgili iddiaları duyduğu anda harekete geçmiştir. Hiçbir hastanede hiçbir ihtiyacın eksik kalması için harekete geçmiştir. Bütçesi ayrı olan bazı yapılarla ilgili iddialar çerçevesinde son kararı Sağlık Bakanlığı verecektir. CHP'nin söylediği bu iddiaların altı boştur. Herhangi bir hastanemizde bir boşluk oluşmaması için bu durum bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Sağlık hizmeti en dinamik şekilde, şimdiye kadar olduğu gibi devam edecektir. Bundan herhangi bir aksama olmayacaktır.