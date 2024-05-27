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Yaşam Avrupa'nın çok güzel 30 kasabası: Türkiye'den o il listede! O ülkenin insanları kentsel tasarımı konuştu
Yaşam

Avrupa'nın çok güzel 30 kasabası: Türkiye'den o il listede! O ülkenin insanları kentsel tasarımı konuştu

Yeniakit Publisher
2024-05-27 23:10:00 - 2024-05-27 23:58:20
Avrupa'nın çok güzel 30 kasabası: Türkiye'den o il listede! O ülkenin insanları kentsel tasarımı konuştu

Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından hazırlanan listede 30 kasaba seçilirken, konuyla ilgili önder insanların tasarımını beğendikleri arasında Türkiye’den de bir il kendine yer buldu.

Avrupa’nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Türkiye’den o il de listede yer aldı!

Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından hazırlanan listede 30 kasaba seçilirken, Türkiye’den de bir il kendine yer buldu.

Kısa adı JATA olan Japon Seyahat Acentaları Birliği, Avrupa’nın en güzel 30 kasabasını listeledi. Listeye Türkiye’den bir kasaba da eklendi. Türk kasabası için hayranlık içeren ifadeler de kullanıldı.

Sıralamada pek çok farklı etken bulunurken, bu kasabaların en büyük ortak özelliği eşsiz manzaralara sahip olması. İşte Gölyazı için kullanılan o ifadeler;

Evliya Çelebi’nin ‘Ruhaniyetli bir şehir’ dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa… Listede yer alan Türk kasabası ise Bursa’nın şirin Gölyazı’sı… Yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesinden dolayı kasaba ‘Küçük Venedik’ olarak da adlandırılıyor. Kasaba ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçi ağırlasa da kışın da görsel şölen sunuyor.
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Gölyazı, Mudanya ve Tirilye - albatrosturizm.com

Uluabat Gölü’nün kuzeyinde iki yarımada, içinde de yedi ada bulunuyor. Gölyazı, bu gölün ortasındaki adaya köprü ile bağlı. Kurtuluş Savaşı’na kadar Rumlar’ın yaşadığı köyde, günümüzde Selanik’ten mübadele yolu ile gelmiş Türkler yaşıyor. Gölyazı halkı, tarım ve balıkçılıkla uğraşıyor.Evliya Çelebi (1659) seyahatnamesinde, gölden çıkartılan kerevit, sazan ve turna balığından, üzüm bağlarından, meşhur üzüm şırasından, kiremitli evlerden, büyük kiliseler, çarşı, pazar ve hanlarından överek bahseder.

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