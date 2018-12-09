Avrupalı Sosyalistlere çağrı yaptı: Zincirlerinizi kırın

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, aşırı sağa karşı Avrupa'daki sosyalistleri uyararak, "Çok daha fazlasını yapmalıyız" çağrısında bulundu.

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES), 26 Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde ortak stratejileri belirlemek için Portekiz'in başkenti Lizbon'da toplandı.

PES'in 11. kongresinde konuşan İspanya Başbakanı Sanchez, AP seçimleri öncesinde Avrupa'daki sosyalistlerin, özeleştiri yaparak aşırı sağdaki yükselişe karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Sanchez, "Avrupa'da aşırı sağın patlaması, otoriter tutum ve Brexit'te yaşanan semptomlar ortada. Yapılanlar yeterli değil, çok daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

"Hem Avrupacı olup hem seçimlerde Avrupa karşıtı güçleri desteklemek olmaz" ifadelerini kullanan Sanchez, "aşırı sağ karşısında elleri kolları bağlı durmamaları gerektiğini, sosyalistlerin ilerlemeleri için tüm zincirleri kırmak zorunda olduğunu" savundu.

Öte yandan PES, kongrede AB Komisyonu başkanlığına, mevcut AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Hollandalı Frans Timmermans'ı aday olarak seçti.

Sağ görüşlü Avrupa Halk Partisi ise kasımda yaptığı toplantıda, başkanlık için Alman Manfred Weber'i aday göstermişti.