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Avrupalı siyasetçiden küstah sözler: İslam işgali sona ermeli

Belçika’da aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi’nin lideri Filip Dewinter, "ülkenin Müslümanlar tarafından işgal edildiğini" savunarak belediye binasının çatısına çıktı.

10 Eylül 2019 Salı 12:18
Avrupalı siyasetçiden küstah sözler: İslam işgali sona ermeli

Belçika’nın kuzeyindeki Flaman bölgesinin bağımsızlığını savunan, göçmen karşıtı ve aşırı sağcı Vlaams Belang (Flaman Menfaati) Partisi’nin lideri Filip Dewinter, ülkenin ‘Müslümanlar tarafından işgal edildiğini’ anlatmak için Antwerp şehrindeki belediye binasının çatısına çıktı.

Videosunu sosyal medyadan paylaşan Dewinter; şehrin Romalılar, İspanyollar, Fransız ve Almanlardan sonra bu kez de İslam tarafından işgal edildiğini savundu.

Her dört Antwerp sakininden birinin Müslüman olduğunu, okul çağındaki çocuklarının yarısından fazlasının Müslüman ailelerden geldiğini söyleyen Dewinter, "Bu son bulmalı. Şehrimizin İslam tarafından işgali bitmeli" dedi.

Ayrılıkçı ajandasının yanı sıra çokkültürlülüğe ve göçe karşı çıkan Vlaams Belang Partisi son yıllarda Avrupa’da yükselen aşırı sağcı ve ırkçı akım sayesinde 2018 yerel seçimlerinde yüzde 13 oranında destek bulabildi. Bu yıl ise Belçika parlamentosunda 18 sandalye kazanarak son yıllardaki en büyük seçim başarısını elde etti. Ancak parti kamuoyunda yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı kışkırtmakla eleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:18
  1. Belçika
  2. Filip Dewinter

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