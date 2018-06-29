Avrupalı liderler Brüksel’de savaşı masaya yatırdı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çinli şirketlerin ABD’de yapacakları yatırımlara sınırlama getirilmesi konusundaki ısrarlı tutumu küresel çaptaki ekonomik gerilimi üst seviyeye taşıdı. Ekonomik alanda yaşanan bu çekişme dünya piyasalarına da olumsuz yansıdı. Avrupa’dan Asya’ya pek çok endeksin güne düşüşle başladığı bir ortamda AB’li liderler Brüksel’de bir araya geldi. Bugün sona ermesi beklenen zirvede yetkililerin birlik için önem arz eden bir dizi konuyu masaya yatırıp çözüm üretmesi gerekecek. Liderlerin listesinde en üst basamakta olan konu ise ABD ile yaşanan ticari gerginlik.

Avrupa Komisyonu Ticaret Komiseri Cecilia Malmström yaptığı açıklamada Atlantik’in her iki yakasının ticari konularda hiç görülmemiş derecede bölünmüş bir durumda olduğuna işaret ederek, “Henüz bir ticaret savaşı içerisinde değiliz. Ama o noktaya doğru ilerliyoruz” dedi. Malmström açıklamasında konuya yönelik çok fazla belirsizliğin olduğuna işaret ederek, “Olayların gelmiş olduğu durum bizi çok endişelendiriyor” ifadesini kullandı.

Benzer yönde tedirgin açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise ABD ve AB arasındaki ilişkilerin çok gerildiğini vurgulayarak, “Başkan Trump’ın politikaları nedeniyle AB ve ABD arasındaki ilişkiler çok gergin. Konuyla ilgili olarak en iyisini ummakla birlikte kendimizi en kötüsüne de hazırlamalıyız” dedi. Tusk’ın en kötü senaryo ile kastettiğinin ise tarafların sınır tanımaksızın birbirlerinin ticari ürünlerini ceza vergileriyle kısıtlaması olduğu belirtiliyor.

Buna göre ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’ye yönelik bir sonraki gümrük cezası otomobil alanında olacak. Trump hemen her açıklamasında özellikle Daimler, BMW ve VW gibi Alman markalarının adlarını da anarak bu şirketlerin mevcut vergi avantajlarını daha uzun süre kullanamayacağına işaret ediyor. Trump bu şirketlerin halen yüzde 2.5 vergiyle ABD’ye araç ihraç ederken ABD’li otomobil markalarının AB pazarına yüzde 10’luk vergiyle girdiğini ve bu uygulamanın sona ereceğini dile getiriyor. Trump’ın AB’li oto üreticilerine söylediği gibi yüzde 10 hatta yüzde 20’lik ek vergi getirmesi halinde ise bunun Avrupa için çok fazla kötü sonucu olacak.

YENİ CEZALAR YOLDA

Buna göre AB’li otomobiller ek vergilerle çok pahalanacağı için şirketlerin ABD satışlarında önemli düşüşler yaşanacak. Bunun sonucunda başta motorlar olmak üzere pek çok aksamın üretildiği AB’de üretim kısıntısı hatta fabrika kapanmaları gündeme gelecek. Fabrikalar kapanınca işsizliğin artması ise AB genelinde önce sosyal ardından da siyasi çalkantılara neden olacak. İşte bu felaket senaryosunu önlemek için AB’li liderlerin ticaret savaşlarının AB’yi vurmadan önce harekete geçmeleri gerekecek.

KORUMACILIĞA YÖNELİK EĞİLİM HIZLA ARTIYOR

- Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, yakın vadede daha büyük ticaret korumacılığına yönelik öngörülerin arttığı ve bunun da küresel faaliyet ve ticaret üzerinde önemli bir etki yapabileceği belirtildi. ECB’nin düzenli olarak yayımladığı aylık ekonomi bülteninde, 14 Haziran 2018 tarihli para politikası toplantısında, Yönetim Konseyi’nin enflasyonda sürekli bir düzenlemeye doğru ilerleyişin şu ana kadar tatmin edici olduğu sonucuna vardığı aktarıldı.

- Son haftalarda küresel aktiviteye yönelik risk dengesinin bozulduğuna işaret edilen bültende, “Riskler kısa vadede dengelendi, ancak orta vadede aşağı yöne kaymaya başladı. Diğer yandan, ABD’nin mali paketi, aktivite üzerinde beklenenden daha güçlü bir etki yapabilir” ifadeleri kullanıldı. Korumacı politikalara ilişkin risklerin arttığına işaret edilen bültende, “Ancak bununla birlikte, yakın vadede daha büyük ticaret korumacılığına yönelik öngörüler arttı ve bu da küresel faaliyet ve ticaret üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir” değerlendirmesinde bulunuldu.

- 2017 yılındaki güçlü büyüme oranlarının ardından, Euro Bölgesi’nde çeyrek bazda reel GSYH büyümesinin 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 0.4’e gerilediği belirtilen bültende, “İlk çeyrekte büyümedeki ılımlılık nispeten geniş tabanlıydı, bu da esas olarak daha az ihracatı yansıtıyor” denildi.

‘ABD İLE AYNI FİKİRDE DEĞİLİZ’

Çin, yurtdışından gelen yatırımları kısıtlamak için ulusal güvenliğin bir gerekçe olarak kullanılmasına karşı çıktığını belirterek ABD’nin bundan sonra yurtdışından gelen yatırımlar ile ilgili düzenlemelerini yakından izleyeceğini açıkladı. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada “Çin yasama sürecini yakından izleyecek ve Çin şirketleri üzerindeki olası etkisini değerlendirecek” dedi.

Gao Feng ayrıca “Çin, yabancı yatırım koşullarının ulusal güvenlik gerekçesiyle sıkılaştırılması konusunda ABD ile aynı fikirde değil” dedi. ABD Başkanı Donald Trump Çin’in hassas Amerikan teknolojilerini satın almasının önüne geçmek için ulusal güvenlik inceleme sürecinin kapsamını genişleteceğini ifade etmişti. Çin’in misilleme adımları atması bekleniyor.