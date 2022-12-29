Avrupalı havayolu şirketleri, Çin seferlerinin sayısını artırıyor

Avusturya Havayolları birkaç gün önce uçuş planını yeniden düzenleyeceğini duyurdu. Bu şirket 16 Ocak tarihinden itibaren haftada iki kez Viyana’dan Shanghai’ye direkt uçuş gerçekleştireceğini bildirdi. Böylece Çin ile direkt havayolu bağlantısı yolundaki talep karşılanacak. Bu güzergahta yapılacak uçuşlar için Boeing 777 uçakları seferber edilecek.

Air China da 26 Ocak 2023 gününden itibaren Beijing-Cenevre uçuş hattını devreye sokacak. Haftada bir kez, her perşembe günü, Air China bir Airbus 330-200 ile Cenevre’ye gidecek. Cenevre'den dönüş ise Cenevre-Shenyang üzerinden gerçekleşecek.

Lufthansa da şu anda haftada dört gün Frankfurt’tan Beijing ve Shanghai’ye sefer düzenleyecek. Swiss Air sözcüsü Michael Penzer, şirketinin şimdilik Shanghai ve Beijing ile kargo uçuşları gerçekleştirmekte olduğunu yolcu uçuşları için Çin'in durumunu biraz daha gözlemleyip ondan sonra uzun dönemde düzenli ve kalıcı bir çerçevede operasyonel olmayı tasarladıklarını söyledi.

Çin istikametindeki uçuşlara yönelik talebin çok yüksek olduğunu Cathay-Pacific Avrupa Başkanı Kinto Chan da “Çok sayıda şirket, Çin ve Asya’daki partnerlerini ve tedarikçilerini hemen hemen üç yıldır ziyaret edemediler. Burada büyük bir talep birikmiş görünüyor” değerlendirmesini yaptı.