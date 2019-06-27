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Avrupalı gençler Şanlıurfa’da

Avrupalı ülkelerden Şanlıurfa’ya gelen gençler Büyükşehir Belediyesinin sanat sokağını gezerek Şanlıurfa’ya özgü el işi sanatlarını uygulama imkanı buldular.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:42
Avrupalı gençler Şanlıurfa’da

Avrupalı ülkelerden Şanlıurfa’ya gelen gençler Büyükşehir Belediyesinin sanat sokağını gezerek Şanlıurfa’ya özgü el işi sanatlarını uygulama imkanı buldular.


Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Erasmus Plus tarafından gençlik değişimi projesi kapsamında birçok farklı ülkede yaşayan gençler, farklı ülkelerde kültür ve tarihi geziler düzenleniyor. Bu proje kapsamında Şanlıurfalı gençlerin düzenlediği ‘Kızıltoprak Üzerinde Bir Avuç Medeniyet’ projesi ile Şanlıurfa’ya 6 Avrupa ülkesinden 30 genç geldi. Şanlıurfa’nın kültürünü, gelenek ve göreneklerini, tarihi yerlerini gezme imkanı bulan gençler medeniyetler arasında köprü kurmak için gönüllü oldular. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik hizmet veren Sanat Sokağını gezen Avrupalı gençler, Şanlıurfalı gençler ile bir araya gelerek Şanlıurfa’ya özgü yapılan el işi sanatlarını tanıma imkanı buldular.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:42
  1. sanat
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