Avrupalı bakandan Türkiye düşmanlarını çıldırtacak sözler

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yaptırım planlarına karşı İtalya'dan yeni bir hamle geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio “Türkiye bizim NATO’daki önemli müttefiklerimizden ve bölgedeki krizlerdeki muhataplarımızdan biri. Ankara ile içten ve direkt bir ilişkimiz var.” ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Türkiye ile AB arasında olumlu siyasi gündemi yeniden başlatmak için çalıştığını ifade eden Maio, Doğu Akdeniz'deki enerji ve stratejik çıkarları korumak için da çaba sarf ettiklerini açıkladı.

Türkiye'nin aktif Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu iddia eden Maio "Bölgede hiç kimse enerji kaynaklarından faydalanamıyor" dedi.

Di Maio, "Türkiye ile ilişkilere devam etmek istiyorsak Avrupa ve Batı olarak rolümüzü devam ettirmeliyiz. Evet İtalya olarak provokasyonları kınıyoruz fakat şunu hatırlayın Türkiye NATO’da. Bilgi paylaştığımız bir müttefik." ifadelerini kullandı.

AB yetkilileri, iki ay önce Doğu Akdeniz'deki eylemleri devam ettiği takdirde Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de "10 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye olası yaptırım gündemimizde olacak" ifadelerini kullanmıştı. Ancak İtalya'nın son çıkışıyla AB ülkelerinin yaptırım konusunda mutabakata varması zor görünüyor.