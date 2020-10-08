Avrupalı Bakan: Güvenliğimiz Türkiye'nin elinde

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu ile görüştüler

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da ''Bratislava Küresel Güvenlik Forumu''na katılan Szijjarto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

"Türkiye'yi daha az eleştirin çünkü..."

Szijjarto, görüşme ile ilgili, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin elinde olduğunu belirterek bu neden ile Batı Avrupalı siyasetçilerin Türkiye'yi daha az eleştirmesi gerektiğini bildirdi.

Szijjarto, paylaşımında ''Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eski dostum ve mevkidaşım. Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elinde. Bu yüzden Batı Avrupalı dostlarım onları daha az eleştirse daha iyi olur.'' ifadelerine yer verdi.