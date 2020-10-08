  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupalı Bakan: Güvenliğimiz Türkiye'nin elinde
Dünya

Avrupalı Bakan: Güvenliğimiz Türkiye'nin elinde

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı Avrupalı siyasetçilerin Türkiye'yi daha az eleştirmesi gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:25:00 -
Avrupalı Bakan: Güvenliğimiz Türkiye'nin elinde

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu ile görüştüler

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da ''Bratislava Küresel Güvenlik Forumu''na katılan Szijjarto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

"Türkiye'yi daha az eleştirin çünkü..."

Szijjarto, görüşme ile ilgili, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin elinde olduğunu belirterek bu neden ile Batı Avrupalı siyasetçilerin Türkiye'yi daha az eleştirmesi gerektiğini bildirdi.

Szijjarto, paylaşımında ''Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eski dostum ve mevkidaşım. Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elinde. Bu yüzden Batı Avrupalı dostlarım onları daha az eleştirse daha iyi olur.'' ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

EFE

BİZİM KEMAL SİZİ KURTARIR EY AVRUPA, ALIN SİZE VERELİM, ÜSTÜNE HİÇ BİR ŞEY İSTEMEYİZ.
  • Yanıtla
Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi
Spor

Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi

Almanya - Türkiye maçı sonunda, Almanya Milli Takım formasını giyen Emre Can, Türkçe sorulan soruya Almanca cevap vererek tepki çekti...
Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi
Dünya

Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir baraj gölünde görülen yüksek hızlı toplu taşıma araçları ile ilgili füze ihbarı yapılmıştı. Yük..
Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı
Medya

Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı

Fransa devlet kanalı France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada bir skandala imza atarak söylemediği sözleri..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay