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Avrupa'dan "yıllık izin" kararı!

Avrupa Adalet Divanı, işçinin yıllık izinlerini kullanmadan hayatını kaybetmesi durumunda işverenin izin günlerinin karşılığı olan parayı mirasçılarına vermesi gerektiğine hükmetti.

06 Kasım 2018 Salı 14:56
Avrupa'dan "yıllık izin" kararı!

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Alman mahkemelerinin çalışanların vefat etmeleri halinde kullanmadıkları yıllık izinlerinin hukuki durumuna ilişkin davayı karara bağladı.

Mahkeme, bir çalışanın hak ettiği yıllık izinlerini kullanmadan vefat etmesi durumunda, işverenin çalışanın mirasçılarına bu yıllık izin günleri karşılığında ödeme yapması gerektiğine karar verdi.

Emsal teşkil eden kararda, "Bir işçi, izin başvurusunda bulunmadığı için kazanılmış yıllık izin hakkını otomatik olarak kaybedemez." ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:56
  1. Avrupa Adalet Divanı
  2. yıllık izin

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