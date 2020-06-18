Avrupa'dan Türkiye ekonomisine ilişkin bomba açıklama

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Türk ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, DEİK tarafından düzenlenen webinarda yaptığı konuşmada, Türk özel sektörünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salığnı sonrasında ortaya çıkacak fırsatları yakalamaları konusunda uyardı. Chakrabarti, "Salgının en önemli sonuçlarında biri tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi olacak. Girmekte olduğumuz yeni dünyada, şirketler esneklik ve çeşitlendirmeye kayda değer vurgu yapacaklar. Türkiye, ihracatını ciddi şekilde artırmak için güçlü potansilyle sahip ve yeni dinamiktan en çok kazanacak ülekelerden biri olarak duruyor" diye konuştu.

Chakrabarti ayrıca, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin modernize edilmesinin taraflar için anlaymanın daha iyi çalışmasını sağlayacağını ve Türkiye'nin çeşitlendirme trendinin çoğunu kazanmasına imkan verebileceğini vurguladı. Rudaw'da yer alan habere göre EBRD Başkanı, Türk yetkilileri AB'nin kutuplanma ve bölgesel istikrar konusundaki endişelerini gidermeye de çağırdı.

"Her iki tarafa da fayda sağlayacaktır"

“Ekonomik faaliyetin artması, tedarik zincirlerinin kısalması ve jeopolitik belirsizliğin olduğu bir dünyada, Türkiye ile AB arasında daha yakın ilişkilerin geliştirilmesi her iki tarafa da fayda sağlayacaktır” diyen Chakrabarti, Türk makamlarını da iç kutuplaşma ve daha geniş bölgesel istikrar da dahil olmak üzere AB endişelerini ele almaya çağırdı.

Chakrabarti, EBRD'nin, Banka'nın son on yılda 12,4 milyar € yatırım yaptığı Türkiye'ye olan güçlü taahhüdünü de teyit etti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Chakrabarti, "Türkiye'ye güvenimiz, yaptığımız on yıllık yatırımdan öğrendiğimiz her şeyden kaynaklanıyor" dedi.

Türkiye'nin EBRD bölgelerinde örnek olma ve ilham verme gücünün abartılmadığını dile getiren Chakrabarti, şunları kaydetti:

“Türkiye, sadece konumu nedeniyle değil, kendi bilgisi ve başarılı geçiş deneyimi nedeniyle Doğu ile Batı'yı birbirine bağlamak için çok önemlidir. Türkiye'nin bölgesel ticaret ağlarına daha fazla entegre olması ve finansal ve ticari uzmanlığını daha geniş bir şekilde paylaşmasına yardımcı olmak için yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz. Türkiye, EBRD'nin iş modelinin ve özel sektöre odaklanmasının birçok farklı ülkede değişiklik sağlayabileceğini kanıtlamıştır. Türkiye, Orta Asya veya Sahra altı Afrika'da yeni yatırım ve bilgi birikimine ihtiyaç duyan daha zor pazarlara açılmaktan korkmuyor.”