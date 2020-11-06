  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!
Dünya

Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!

Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle iki TPAO yöneticisine uyguladığı yaptırımların süresini 1 yıl daha uzattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:04:00 -
Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!

Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların süresini uzattı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu'na uygulanan yaptırımların süresi 1 yıl daha uzatıldı. Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada yaptırım çerçevesinin 12 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği ülkeleri, İki TPAO yöneticisi hakkında "Doğu Akadeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan" sorumlu oldukları için şubat ayı sonunda yaptırım kararı almıştı. Akalın ile Namoğlu'na AB ülkelerine giriş yasağı getirilmiş ve AB'deki mal varlıkları da dondurulmuştu. Ayrıca AB kişi ve kurumlarının iki yöneticiye fon aktarması da yasaklanmıştı. Yaptırım kararına Türkiye'nin Kıbrıs yakınlarında yaptığı ve AB'nin "yasadışı" olarak nitelendirdiği sondaj faaliyetleri neden olmuştu.

AB, Türkiye'nin Yunanistan'ın gasp etmeye çalıştığı kıta sahanlığı bölgesinde yaptığı sondajlarla ilgili ise henüz bir yaptırım kararı almadı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı daha sert adımlar atmasını talep ediyor.

Kaynak: DW Türkçe

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti
Dünya

ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yarışı kıyasıya devam ederken gizli servisin Joe Biden'a koruma takviyesi gönderdiği ortaya çıktı...
Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü
Dünya

Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nde oy sayma işlemi devam ederken Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçti.
Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı
Siyaset

Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı

Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenleme kapsamında, Türkiye'den parayı sırtlayan ancak tek kuruş bile vergi vermeyen sosyal medya şirke..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay