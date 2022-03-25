Avrupa'dan Rusya'ya 'ruble' resti!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman şirketlerinin Rus fosil yakıtları için yapması gereken ödemelerin para biriminin sözleşmelerde yazılı olduğunu vurguladı. Scholz, "İmzalanmış sözleşmeler var ve teslimatlar için yapılacak ödemelerin para birimi bu sözleşmelerin bir parçası. Bunlarda da euro veya dolar yazıyor" dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de sözleşmelere atıfta bulunarak “Bu temelde bir sözleşme ihlalidir” ifadeleriyle Putin’e aynı mesajı gönderdi.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa daha sert ve iddialı sözlerle "Kimse ruble ile ödeme yapmayacak" açıklamasında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Putin’in bu çıkışının AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını aşma girişimi olduğunu belirtti ve “Yaptırımlarımızın aşılmasına asla izin vermeyeceğiz. Enerjinin bize tehdit olarak kullanılabileceği dönem bitti” diyerek Putin’e meydan okudu.

Avrupa günde 1 milyar euro ödüyor

Rusya'nın ana gaz ihracatçısı Gazprom'un verilerine göre, 27 Ocak itibariyle Avrupa'ya ve diğer ülkelere gaz satışlarının yaklaşık yüzde 97'si euro veya dolar cinsinden yapıldı.

Gazprom'un hali hazırda Avrupa’da 40'tan fazla uzun vadeli gaz anlaşması var ve Avrupa fosil yakıtlar için Moskova'ya günde 1 milyar euroya yakın ödeme yapıyor.

Kaynak: Bloomberg HT