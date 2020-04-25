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Avrupa'dan Libya'da "ateşkes" çağrısı

2020-04-25 15:17:41 -
Avrupa'dan Libya'da "ateşkes" çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa ülkelerinden bazı dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'da acilen "insancıl ateşkes" sağlanması için çağrıda bulundu.

Borrell, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Berlin sürecinin katılımcıları olarak ramazan ayının Libya'da ateşkes sağlanması için bir fırsat teşkil edebileceğine işaret edildi.

Birleşmiş Milletler'in "insancıl ateşkes" çağrısının güçlü bir şekilde desteklendiği aktarılan açıklamada, "Ülkede son haftalarda çatışma aralıksız devam ediyor ve Libya halkının acılarını artırıyor." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, tüm Libya'daki aktörlere müzakerelere dönme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da ateşkes gereksinimini artırdığı kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin ramazanın ilk gününde başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmişti.


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