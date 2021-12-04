Avrupa'dan küstah "Öcalan" talebi

"Soros artığı" Osman Kavala ve terör sevici Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için küstah adımlar atan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, yediği herzelere bir yenisini daha ekledi. Konsey, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan terör örgütü PKK’nın lideri bebek katili Abdullah Öcalan için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “umut hakkı” kararı ile ilgili Türkiye’den ne tür adımlar atıldığı konusunda bilgi isteyerek haddini aştı.

Bakanlar Komitesi, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yaptığı toplantıda, Öcalan ile birlikte Türkiye’deki diğer ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum olan Hayati Kaytan, Emin Gurban ve Civan Boltan hakkında verilen AİHM kararlarını görüştü.

‘Umut hakkı” kararları nedir?

AİHM, Öcalan ile ilgili 18 Mart 2014 tarihinde verdiği kararda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ömür boyu sürdürüleceğine dair düzenlemelerin işkence yasağına aykırı olduğu tespitinde bulunarak, bu konuda yasal düzenlemelerin getirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Bu karardan sonra Kaytan, Gurban ve Boltan davalarında da AİHM’in aynı yönde hüküm vermesinin ardından bu başvurular tek dosya olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde izleme sürecine alındı ve Türkiye’nin kararların gereğini yerine getirmesi istendi.

AİHM’in “umut hakkına” konu olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ilgili olarak, kararın gereklerinin bugüne kadar hiçbir şekilde yerine getirilmediği tespitinde bulunan Komite, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının belirli bir asgari sürenin ardından gözden geçirilmesine dair inceleme mekanizması için yasal ve diğer yeterli tedbirlerin gecikmeksizin yerine getirilmesi gerektiği çağrısında bulunarak küstahlıkta zirve yaptı.

Türkiye'den istenen bilgi ne?

Euronews’in haberine göre Türkiye tarafından kendilerine öngörülen tedbirler hakkında yeterli bilgi verilmediği görüşünü dile getiren Komite, Türkiye’ye daha fazla gecikmeden mevcut yasal çerçeveyi AİHM tarafından belirlenen standartlara uygun hale getirmek için gerekli tedbirleri kabul etmesi çağrısında bulundu.