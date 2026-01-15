  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD-İran gerilimi sonrası İsrail dışına kaçırdılar Suriye Ordusu’nda hareketlilik! Terör örgütü SGD'ye yeni operasyon hazırlığı Türkiye devreye girdi: İslam coğrafyasında Haçlı oyununa geçit yok! Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest Bakan Kacır duyurdu: Yerli silahlarda ‘tam bağımsızlık’ devri! 965 dev yatırıma teşvik yağdı Üzerine inşaat vinci düşen tren devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var İran’dan ABD’ye Türkçe ayar “Geçme namert köprüsünden…” Hem ülkesini hem tüm bölgeyi utandırdı! Avrupalı lider Trump'ın arkasına saklandı İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev!
Dünya Avrupa'dan Grönland hamlesi: Askeri keşif birlikleri yola çıkıyor
Dünya

Avrupa'dan Grönland hamlesi: Askeri keşif birlikleri yola çıkıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa'dan Grönland hamlesi: Askeri keşif birlikleri yola çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak etme söylemlerinin ardından Avrupa ülkeleri harekete geçti. Almanya’nın da aralarında bulunduğu çok uluslu askeri ekipler, bölgedeki güvenlik altyapısını belirlemek üzere Grönland’a keşif birliği gönderiyor.

Trump’ın Grönland’ı ABD topraklarına katma niyetini açıkça dile getirmesi, Avrupa kanadında jet hızıyla karşılık buldu.

Danimarka’nın çağrısı üzerine harekete geçen Avrupa ülkeleri, yarın sabah itibarıyla adaya ilk askeri keşif birliğini gönderiyor.

Almanya Savunma Bakanlığı, 13 kişilik bir uzman heyetin Grönland’ın başkenti Nuuk’a giderek deniz gözetleme ve bölge savunması için gerekli olan teknik altyapıyı yerinde inceleyeceğini duyurdu.

Bu askeri hamle, sadece teknik bir inceleme değil; aynı zamanda Washington’ın bölgedeki egemenlik söylemlerine karşı Avrupa'nın müttefiki Danimarka'nın yanında durduğuna dair güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

Nitekim Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, ABD'nin herhangi bir askeri müdahale ihtimaline karşı "İttifak biter" uyarısı, bölgedeki gerilimin boyutunu gözler önüne sermişti.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Askeri hareketlilik sürerken, diplomatik kanatta da tansiyon yüksek. Bugün Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland heyetleri, krizi yönetmek adına ortak bir çalışma grubu kurma kararı aldı.

Önümüzdeki haftalarda devam etmesi beklenen görüşmelere rağmen, Avrupa'nın sahaya asker göndermesi krizin masada kolay kolay çözülmeyeceğini gösteriyor.

 

Grönland ABD’nin yeni eyaleti mi oluyor? Kongre’ye tasarı sunuldu
Grönland ABD’nin yeni eyaleti mi oluyor? Kongre’ye tasarı sunuldu

Dünya

Grönland ABD’nin yeni eyaleti mi oluyor? Kongre’ye tasarı sunuldu

Almanya'dan Grönland hamlesi!
Almanya'dan Grönland hamlesi!

Dünya

Almanya'dan Grönland hamlesi!

Trump'tan yeni Grönland açıklaması: ‘Altın Kubbe’ hayati öneme sahip
Trump'tan yeni Grönland açıklaması: ‘Altın Kubbe’ hayati öneme sahip

Dünya

Trump'tan yeni Grönland açıklaması: ‘Altın Kubbe’ hayati öneme sahip

Brüksel’den Trump’a ‘dur’ ihtarı: Grönland NATO’nun kırmızı çizgisidir
Brüksel’den Trump’a ‘dur’ ihtarı: Grönland NATO’nun kırmızı çizgisidir

Dünya

Brüksel’den Trump’a ‘dur’ ihtarı: Grönland NATO’nun kırmızı çizgisidir

Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor
Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor

Dünya

Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23