Avrupa'dan Grönland hamlesi: Askeri keşif birlikleri yola çıkıyor

Trump’ın Grönland’ı ABD topraklarına katma niyetini açıkça dile getirmesi, Avrupa kanadında jet hızıyla karşılık buldu.

Danimarka’nın çağrısı üzerine harekete geçen Avrupa ülkeleri, yarın sabah itibarıyla adaya ilk askeri keşif birliğini gönderiyor.

Almanya Savunma Bakanlığı, 13 kişilik bir uzman heyetin Grönland’ın başkenti Nuuk’a giderek deniz gözetleme ve bölge savunması için gerekli olan teknik altyapıyı yerinde inceleyeceğini duyurdu.

Bu askeri hamle, sadece teknik bir inceleme değil; aynı zamanda Washington’ın bölgedeki egemenlik söylemlerine karşı Avrupa'nın müttefiki Danimarka'nın yanında durduğuna dair güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

Nitekim Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, ABD'nin herhangi bir askeri müdahale ihtimaline karşı "İttifak biter" uyarısı, bölgedeki gerilimin boyutunu gözler önüne sermişti.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Askeri hareketlilik sürerken, diplomatik kanatta da tansiyon yüksek. Bugün Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland heyetleri, krizi yönetmek adına ortak bir çalışma grubu kurma kararı aldı.

Önümüzdeki haftalarda devam etmesi beklenen görüşmelere rağmen, Avrupa'nın sahaya asker göndermesi krizin masada kolay kolay çözülmeyeceğini gösteriyor.