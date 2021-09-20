Avrupa'dan dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin hazırlığı caydırıcı olacak

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye'nin mülteci sorununa ilişkin doğru mesajlar verdiğini belirtti.

"Euroactiv" isimli haber portalına açıklamalar yapan Schinas, Afganistan kaynaklı düzensiz göç akını ve Türkiye'nin rolüne ilişkin Türkiye'nin, dış sınırlarını, Avrupa'ya yönelik göç akınını en aza indirgeyecek şekilde yönetmeye hazır gözüktüğünü, bunun da göçmen kaçakçıları için caydırıcı olacağını söyledi.

"Bu aşamada, Türkiye, olası göç akını için doğru mesajlar veriyor." diyen Schinas, Avrupa'nın, Afganistan'dan gelecek olası göç akınına ilişkin olarak uluslararası toplum ile daha yakından çalışmaya kararlı olduğunu belirtti.

Schinas, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri İçişleri Bakanlarının 31 Ağustos'ta bir araya geldikleri toplantıda Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın ekonomik olarak desteklenmesine karar verdiklerini belirterek bu kararla Afgan sığınmacıların Avrupa'dan uzak tutulmasını hedeflediklerine dikkati çekti.

AB Komisyonunun, Yunanistan'dan göçmenlerin geri itilmesini inceleyecek ve engelleyecek bağımsız bir mekanizma kurulmasını istediğinin altını çizen Schinas, Atina'nın AB'den talep ettiği yaklaşık 16 milyon avroluk fon için bu mekanizmanın kurulmasının ön koşul teşkil ettiğini vurguladı.

Schinas, AB'nin, sığınmacı sorununa ilişkin bir anlaşmayı Almanya ve Fransa'daki seçimlerin ardından imzalayabileceğini sözlerine ekledi.