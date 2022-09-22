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Siyaset Avrupa'dan 17 ülkeye davet! Türkiye de var
Siyaset

Avrupa'dan 17 ülkeye davet! Türkiye de var

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 ülkeye davet gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 19:15:00 -
Avrupa'dan 17 ülkeye davet! Türkiye de var

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 ülkeye davet gönderildi.

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk liderler toplantısı, AB dönem başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da 6-7 Ekim’de düzenlenecek AB Liderler Zirvesinden hemen önce yapılacak. Toplantıya 27 AB üyesinin yanı sıra 17 ülke davet ediliyor.

Bir AB yetkilisi, 6 Ekim’de yapılacak toplantı için AB üyeleri dışında katılacak ülkelere davetiyelerin iletildiğini duyurdu. Davet mektupları AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala tarafından imzalandı.

Türkiye’nin yanı sıra davet gönderilen ülkeler Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan, İsviçre, Ukrayna ve İngiltere olarak belirlendi.

AB yönetimi, fikri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ortaya atılan Avrupa Siyasi Topluluğunun Avrupa kıtasındaki ülkelerin siyasi koordinasyonu için bir platform oluşturmasını amaçlıyor.

Siyasi diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesiyle ortak çıkarların ele alınması, bu sayede Avrupa’da güvenlik, istikrar ve refahın artırılması hedefleniyor.

AB’ye alternatif olmayacağı ve yeni bir uluslararası kuruluş haline gelmeyeceği vurgulanan Avrupa Siyasi Topluluğu’nun liderler düzeyinde yılda bir veya iki kez toplanması isteniyor.

AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Prag’da 6 Ekim’de yapılacak ilk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.

Prag’daki ilk toplantıda liderler öğle saatlerinde bir araya gelecek. Ardından yuvarlak masa toplantıları yapılacak ve liderler bunlara katılmaya davet edilecek. Yuvarlak masa toplantılarının barış ve güvenlik, enerji ve iklim, ekonomik durum, göç ve ulaşım başlıklarında düzenlenmesi planlanıyor.

Liderlerin ayrıca ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Toplantılar ve görüşmelerin ardından akşam yemeğiyle kapanış toplantısı yapılması öngörülüyor.

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