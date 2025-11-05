  • İSTANBUL
Son Haberler

CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı

DMM bıktı “Şerefsizler” bıkmadı

Ekonomik çöküşü hızlandırdı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Hakan Fidan, Finlandiya’dan AB’ye seslendi: Türkiye’siz hep eksik kalacaksınız!

Para transferlerine ne cevap verdi? Ekrem'in tekne sahibi oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Hani Almanya’da ifade özgürlüğü vardı! Hilafet çağrısı yapan derneğe yasak

Kremlinden flaş açıklama: Güvenliğimizi sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz

Bosnalılar geri adım atmadı: İsrail basketbol takımına geçit yok

Koşun Neviş Mengü ve Şaban Sevinç birbirine girdi Karşı mahallede İmamoğlu kavgası

Fransa-İran hattında şaşırtan gelişme! Aylarca sessiz kalmışlardı, bir anda serbest bırakıldı!
Spor Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, Plzen'e ulaştı
Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, Plzen'e ulaştı

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, Plzen'e ulaştı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen yapacağı maç için Plzen'e ulaştı.

İstanbul'dan kalkan özel uçakla Prag'a inen sarı-lacivertli kafile, ardından kara yolu ile Plzen'e geldi.

Fenerbahçe, konaklayacağı otele geçerek maç için kampa girdi.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco ile oyunculardan Jayden Oosterwolde, karşılaşma öncesi son basın toplantısına katılacak.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile yarın TSİ 23.00'te Mesta Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Bülent Arınç Devlet Bahçeli’den özür bekliyor: Yoksa öbür dünyaya götürürüm!
Bülent Arınç Devlet Bahçeli’den özür bekliyor: Yoksa öbür dünyaya götürürüm!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi iken Demirtaş ve Kavala hakkında yaptığı “Tutukluluk cezaya dönüşmemelidir. Her iki isim de ta..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel milli değil! CHP böyle giderse ya dingil kırar ya şanzımanı dağıtır!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel milli değil! CHP böyle giderse ya dingil kırar ya şanzımanı dağıtır!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı’nda CHP’nin tezkereye karşı çıkmasını eleştirdi. Erdoğan ..
ABD’de korkunç kaza haberinin detayları gelmeye devam ediyor! Yetkililerin açıklamaları endişeyi artırdı!
ABD’de korkunç kaza haberinin detayları gelmeye devam ediyor! Yetkililerin açıklamaları endişeyi artırdı!

ABD’nin Kentucky eyaletinde Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan bir kargo uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Vali Andy Beshea..
