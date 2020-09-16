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Gündem Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler
Gündem

Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayarak, Yunanistan’a arka çıkan AB’nin Türkiye’yle ilgili ‘olası’ yaptırımlarını sıraladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:39:00 -
Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabı Twitter’dan önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa’daki gelişmelere değinen Abdullah Ağar, Almanya ile ilgili çok konuşulacak sözlere yer verdi.

Almanya’nın dünyanın en zengin, en güçlü ve gelişmiş ülke olmasına rağmen egemen ve bağımsız olmadığını belirten Ağar, ‘Avrupa’nın geleceğinde asıl sözü ya işgal altında kalmaya devam eden Almanya ya da işgalden kurtulmayı başarmış Almanya söyleyecek’ dedi.

Donald Trump’ın dediklerine değinen Abdullah Ağar, Fransa’nın Almanya yanında ikincil bir ülke olduğunu söyledi.

Artık Almanya

Avrupa'da artık son sözün Almanya’ya ait olduğunu ifade eden Ağar, ‘Avrupa'nın enerji jeopolitiğindeki bağımlılıkla bağlantılı Türkiye yaptırımlar kararını Almanya'da egemen eksen söyleyecektir’ ifadelerine yer verdi.

Abdullah Ağar, Doğu Akdeniz’de provokasyonu arttıran Yunanistan’ı pohpohlayan AB’nin Türkiye'yle ilgili "olası" yaptırımlarını şöyle sıraladı:

- Silah ambargosu,

- Gümrük Birliği’nin askıya alınması,

- Katılım müzakerelerin sonlandırılması,

- Ekonomik yaptırımlar.

Haklılığının karşısında hiç bir yaptırımın sökmeyeceğini Türkiye göstermelidir.

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