Avrupa'daki sellerde ölü sayısı yükseldi!
Avrupa ülkeleri Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye ulaştı.
Avrupa ülkeleri Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye ulaştı.
Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınalar, kıta genelinde geniş çaplı sellere yol açarken, hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.
Romanya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi. Avusturya'da sellerden hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu. Çekya'da ise güncellenen ölü sayısı 3 olarak açıklandı. Polonya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.