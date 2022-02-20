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Yaşam Avrupa'daki fırtına Türkiye'ye gelir mi?
Yaşam

Avrupa'daki fırtına Türkiye'ye gelir mi?

İngiltere, Almanya, Polonya fırtınayla boğuşuyor. Avrupa'nın pek çok ülkesinde hayatı olumsuz etkileyen fırtınanın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Peki, İstanbul'da fırtına uyarısı var mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-20 17:41:00 -
Avrupa'daki fırtına Türkiye'ye gelir mi?

Avrupa’nın pek çok ülkesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ise benzer bir durumun ülkemizde de olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Türkiye için fırtına uyarısı var mı?

Avrupa'daki fırtına Türkiye'ye gelir mi?

Uzmanlar Avrupa’da etkili olan fırtınanın önümüzdeki günlerde de süreceğini, bu olumsuz havanın Türkiye’yi etkilemeyeceğini belirtti.

Eunice Fırtınası, İngiltere, Galler, Belçika ve Hollanda'da hayatı olumsuz etkilerken, fırtına nedeniyle Hollanda'da 3 kişi hayatını kaybetti; Belçikada da yaralananlar oldu.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) ülkeyi etkisi altına alan ve hafta sonuna kadar sürecek kasırga benzeri şiddetli fırtına nedeniyle mecburi durumlar dışında sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

Polonya'da Eunice Fırtınası nedeniyle acil çağrı merkezine çok sayıda ihbar geldiği, İtfaiye Teşkilatının 23 bin 500 olaya müdahale ettiği belirtildi.

Polonya Demiryolları, kuvvetli fırtına nedeniyle şehirler arası 67 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa'nın birçok ülkesini de etkisi altına alan Eunice Fırtınası nedeniyle "Hepimiz evlerimizin pencerelerinin dışında neler olduğunu görebiliyoruz. Evde kalın." uyarısında bulundu.

Fırtına, 17 Şubat'ta Polonya'da 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

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