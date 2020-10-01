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Gündem Avrupa'daki bu görüntüye Batı sevicileri ne diyecek?
Gündem

Avrupa'daki bu görüntüye Batı sevicileri ne diyecek?

Avrupa’nın en güçlü ekonomisi olarak gösterilen Almanya’da çekilen bir görüntü, içimizdeki Batı sevicileri bir hayli zora düşürecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:31:00 -
Avrupa'daki bu görüntüye Batı sevicileri ne diyecek?

Avrupa’nın en güçlü ülkelerinden biri olarak gösterilen Almanya’da evsizlerin bulunduğu bir alana ilişkin yayılan görüntü, hemen hemen her konuda Batı'yı örnek gösterenleri üzecek.

Son dönemde Batı’da ve özellikle Almanya’da geçim sıkıntısı nedeniyle sokakta yatmak zorunda kalan insanların sayısı artmaya başladı.

Avrupa ülkeleri bunun önüne geçmek yerine insanlık dışı uygulamaları devreye sokuyor. Kimi ülkede köprü altlarına büyük çiviler konulurken kimi ülkelerde ise 'Evsizler yatmasın' diye boş alanlara iğneli teller yapılıyor.

İçler acısı görüntü

Almanya’da ortaya çıkan görüntülerde bir cadde kenarına sıra sıra dizilmiş evsizler görülüyor. Türkiye ekonomisini acımasızca eleştiren ve sürekli olarak Avrupa’yı göklere çıkaranların, bu görüntüye ne yorum yapacağı merak ediliyor.

Batı’nın maskesi koronavirüs sürecinde düştü

Koronavirüs pandemisinde büyük bir kriz yaşayan Batılı devletler, maske ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle süreci eline yüzüne bulaştırdı. Bu dönemde Türkiye, birçok devlete sayısız malzeme yardımı yaptı.

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Yorumlar

gurbetci Abdullah

Ben Almanya'da huzur evinde bakici olarak calisan bir Türküm...O kadar fakir hastalarimiz varki,Berber parasi, elbise parasi yok...Ölenlerin elbiselerini muhafaza edip ihtiyac sahiplerine giydiroyoruz...Yalanim yok, daha nice hikayeler varda neyse...
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ismail

almanya´ya bırak kendi ülkene bak. sadece istanbul'da dokuz bin evsiz vatandaş var.....
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