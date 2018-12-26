Avrupa'da yılın sporcusu belli oldu
Üst üste iki Grand Slam şampiyonluğu kazanan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avrupa'da yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.26 Aralık 2018 Çarşamba 18:38
Bu sezon iki grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avrupa'da yılın sporcusu seçildi.
Polonya Haber Ajansı (PAP) spor servisinin düzenlediği, 23 haber ajansının katıldığı oylamada, 145 oy alan 31 yaşındaki Djokovic, en iyi sporcu ödülüne layık görüldü.
Modric 2. sırada yer aldı
Hırvatistan Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Luka Modric 132 oyla ikinci sırada yer alırken, Formula 1'de kariyerinin beşinci şampiyonluğunu kazanan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 114 oyla üçüncü oldu.
PAP tarafından 61'incisi düzenlenen yarışmada geçen yıl Hamilton yılın sporcusu seçilmişti.
YORUM YAZ