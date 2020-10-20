Avrupa’da Y kuşağı, demokrasiden giderek umudu kesiyor

Cambridge Üniversitesi Demokrasinin Geleceği Merkezi, 1980 ile 2000 yılları arasında doğan bu yaş kuşağından 4160 ülkede, toplam 4,8 milyon kişiyle görüşerek derlediği raporu yayımladı.

Yapılan araştırmaya göre, Millennial'lar olarak bilinen bu kuşak içinde 30 yaşların ortasında olanların yüzde 55’i, daha önceki nesillerdeki aynı yaş grubuna oranla demokrasiden daha az tatmin.

Araştırma, 1960-1970 yıllarında doğan ve “X kuşağı” olarak bilinen neslin ise yarısından azının demokrasinden memnuniyetsiz olduğunu gösterdi.

Yapılan araştırma sonucunda “Y kuşağı” içinde demokrasiden en memnuniyetsiz olanların başında Güney Avrupa geliyor. Latin Amerika, Sahra Afrikası ile içinde ABD ve İngiltere’nin de yer aldığı Anglosakson demokrasilerde yaşayanlar bu eğilimin öncülüğünü yapıyor.