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Dünya Avrupa'da Ukrayna çatlağı
Dünya

Avrupa'da Ukrayna çatlağı

Yeniakit Publisher
2023-06-30 19:03:00 -
Avrupa'da Ukrayna çatlağı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya ek maddi yardım sağlanması konusundaki adımları desteklemediğini duyurdu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın, Ukrayna'ya ek yardım teklifini desteklemeyeceğini söyledi. Başbakan Orban, "Açıkçası biz Macarlar, önceki 70 milyar euronun nereye harcandığının açıklaması yapılmadan Ukrayna'ya daha fazla kaynak sağlamayacağız” dedi.

AB'nin Ukrayna’ya 50 milyar euroluk ek kaynak sağlama teklifinin gülünç ve saçma olduğunu söyleyen Macar Başbakan, "Üye ülkelerin Ukrayna’ya ek kaynak sağlanması teklifini desteklemesi neredeyse imkansız. Uzun bir mücadele başlıyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği 20 Haziran Salı günü Ukrayna’ya 50 milyar euroluk ek maddi yardım yapılacağını duyurmuş, Ukrayna’ya verilecek hibe ve imtiyazlı krediler ile ülkenin ekonomik sıkıntılarının giderilmesi ve yeniden yapılanmasının sağlanmasının amaçlandığı belirtilmişti.

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