  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1 sigara izmariti ile 160 hektar alan yok oldu

Tansiyon bir kez daha yükseldi! Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu'na öyle bir şey söyledi ki

İşte gittiği emperyalist ülke! Sandığa gömülen komünist Barış Atay topukladı

Kuyumculardan gram altınla ilgili ezber bozan tahmin: Ağzımızdan bu ifadenin çıkması zor geliyor ama...

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir kez daha gündem olan video: 'İnsan bir kere ölür adam gibi ölür'

Asya ülkesinden Türkiye'ye görülmemiş talep: Bize siz yardım edebilirsiniz, sizden öğrenmek istiyoruz

Sosyal medyada tepki yağıyor Ekrem’in 15 Temmuz mesajına dikkat

Kılıçdaroğlu ‘değişim’e kapıyı kapattı! "Değişim değil yenilenme" Kimlere sahip çıktı, ne mesajlar verdi

15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın kaldığı otel fotoğraflandı! Şok eden kareler...

Türkiye'den müthiş Suudi Arabistan, BAE ve Katar hamlesi! 200 milyonerle yola çıkacak
Teknoloji Avrupa’da Threads’e ağır darbe
Teknoloji

Avrupa’da Threads’e ağır darbe

Yeniakit Publisher
2023-07-16 02:59:00 -
Avrupa’da Threads’e ağır darbe

Avrupa Birliği'nin sosyal medyayla ilgili yasaları yüzünden Threads, Avrupa'da çıkamadı son olarak VPN yolu da kapatıldı.

Meta’nın Twitter rakibi uygulaması Threads, Avrupa’da çıkış yapamadı. İlk haftada 100 milyondan fazla kayıt alan platform, Avrupa Birliği’nin bazı yasal gerekçeleri yüzünden bölgede kullanılamıyor. Bunun üzerine Avrupalı kullanıcıları ise Threads’e VPN ile girmeyi başardı. Ancak Meta, VPN bağlantılarını engelledi.

Meta, AB kullanıcılarının VPN kullanarak Threads’e erişimini engellediğini doğruladı. Bu karar, bazı kullanıcıların VPN yardımıyla Threads’e erişmesinin ardından alındı. Şirket, Threads’e erişimi engellemek için “daha fazla önlem” aldığını doğruladı.

Meta yaptığı açıklamada, Avrupa’nın Meta için çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Threads’i ilerleyen dönemlerde AB ülkelerinde de kullanılabilir hale getirmeyi umduğunu söyledi.

AB’de VPN’le erişimin engellenmesi, muhtemelen veri koruma yasalarından kaynaklanıyor. AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), bireylere kişisel verileri üzerinde oldukça fazla kontrol sağlamayı amaçlıyor. Şirketlerin verileri nasıl topladıkları ve kullandıkları konusunda şeffaf olmalarını gerektiriyor.

Öte yandan Threads’in topladığı veriler ise endişe verici düzeyde. Uygulama, satın alma geçmişinizden ve fiziksel adresinizden tarama geçmişinize ve sağlık bilgilerinize kadar, çok çeşitli kişisel verileri topluyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

VPN kullanarak Threads’e erişen AB kullanıcıları ise Meta’nın başını belaya sokabilir. GDPR’yi ihlal etmek istemeyen sosyal medya devi, resmi lansmana kadar VPN engeline devam edecek gibi görünüyor. Ancak Meta, gelecekte VPN yasağını kaldıracağına inandığının altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23