Avrupa’da Threads’e ağır darbe

Meta’nın Twitter rakibi uygulaması Threads, Avrupa’da çıkış yapamadı. İlk haftada 100 milyondan fazla kayıt alan platform, Avrupa Birliği’nin bazı yasal gerekçeleri yüzünden bölgede kullanılamıyor. Bunun üzerine Avrupalı kullanıcıları ise Threads’e VPN ile girmeyi başardı. Ancak Meta, VPN bağlantılarını engelledi.

Meta, AB kullanıcılarının VPN kullanarak Threads’e erişimini engellediğini doğruladı. Bu karar, bazı kullanıcıların VPN yardımıyla Threads’e erişmesinin ardından alındı. Şirket, Threads’e erişimi engellemek için “daha fazla önlem” aldığını doğruladı.

Meta yaptığı açıklamada, Avrupa’nın Meta için çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Threads’i ilerleyen dönemlerde AB ülkelerinde de kullanılabilir hale getirmeyi umduğunu söyledi.

AB’de VPN’le erişimin engellenmesi, muhtemelen veri koruma yasalarından kaynaklanıyor. AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), bireylere kişisel verileri üzerinde oldukça fazla kontrol sağlamayı amaçlıyor. Şirketlerin verileri nasıl topladıkları ve kullandıkları konusunda şeffaf olmalarını gerektiriyor.

Öte yandan Threads’in topladığı veriler ise endişe verici düzeyde. Uygulama, satın alma geçmişinizden ve fiziksel adresinizden tarama geçmişinize ve sağlık bilgilerinize kadar, çok çeşitli kişisel verileri topluyor.

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VPN kullanarak Threads’e erişen AB kullanıcıları ise Meta’nın başını belaya sokabilir. GDPR’yi ihlal etmek istemeyen sosyal medya devi, resmi lansmana kadar VPN engeline devam edecek gibi görünüyor. Ancak Meta, gelecekte VPN yasağını kaldıracağına inandığının altını çizdi.