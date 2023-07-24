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Dünya Avrupa'da tehlikeli seçim sonucu! Aşırı sağ yükseliyor
Dünya

Avrupa'da tehlikeli seçim sonucu! Aşırı sağ yükseliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-24 00:49:00 -
Avrupa'da tehlikeli seçim sonucu! Aşırı sağ yükseliyor

İspanya'da sandık çıkış anketine göre, Halk Partisioylarının yüzde 34,2'sini, aşırı sağcı Vox partisi de oyların yüzde 27'sini alıyor.

İspanyol devlet televizyonu TVE'nin yayınladığı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki sağ görüşlü PP seçimlerden birinci parti çıktı.

Buna göre meclis çoğunluğunu elde edemeyen PP'nin, seçim öncesinde beklendiği gibi hükümet kurması için aşırı sağcı Vox partisi ile koalisyon kurması gerekiyor.

TVE'de yayınlanan ankete göre, 350 sandalyeli İspanyol meclisinde dağılım şöyle: PP 145/150, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 113/118, Sumar (sol partilerin ittifakından kurulan ve ilk kez seçimlere katılan bir parti) 28-32, Vox 24-27, diğerleri 30-35.

Anket sonucunun doğru çıkması halinde PP'nin yaklaşık 1 yıl önce başkanı seçilen 62 yaşındaki Alberto Nunez Feijoo'nın başbakan olması ve İspanya demokrasi tarihinde diktatör Franco sonrasında ilk kez aşırı sağcı bir partinin ülkede iktidara gelmesi öngörülüyor.

Katılım az

Diğer yandan seçimlere katılımın düşük olduğu görüldü. İçişleri Bakanlığı'nın sandıklar kapanmadan yaklaşık 1,5 saat önce açıkladığı son verilere göre katılım oranı yüzde 53,12 oldu.
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Bu oranla katılım, 2019'daki son seçimlere oranla yaklaşık 4 puan geride kaldı. Ülke tarihinde ikinci kez yaz döneminde yapılan genel seçimlerde aşırı sıcaklardan dolayı birçok sandığın yanına vantilatör konuldu.

Tatil döneminden dolayı posta yoluyla kullanılan oyların sayısında rekor bir artış olurken, son seçimlere oranla iki kat artışla yaklaşık 2 milyon 470 bin kişi oyunu bu yöntemle kullandı.

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