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Ekonomi Avrupa’da şirket iflasları artıyor: İflas edenler başvuru üzerine başvuru yapıyor! Konkordato isteği sektörü şaşırttı
Ekonomi

Avrupa’da şirket iflasları artıyor: İflas edenler başvuru üzerine başvuru yapıyor! Konkordato isteği sektörü şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-08-16 19:09:00 - 2024-08-16 19:20:03
Avrupa’da şirket iflasları artıyor: İflas edenler başvuru üzerine başvuru yapıyor! Konkordato isteği sektörü şaşırttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2024'ün ikinci çeyreğinde şirketlerin iflasa başvuruları arttı. Yapılan araştırma şaşırttı! Dünyaca tanınan şirketler iflas ederken konkordato talep etti. Şirketlerin konkordato isteği sektörü şok etti! Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, birinci çeyreğe göre iflas başvuruları yüzde 3,1 oranında arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin şirket iflas verilerini yayımladı.

Verilere göre, ikinci çeyrekte AB ülkelerinde şirket iflasları, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 3,1 yükseldi.

EN FAZLA İFLAS İNŞAATTA OLDU

İkinci çeyrekte faaliyet alanlarına göre iflaslarda en fazla artış yüzde 3,8 ile inşaat, yüzde 2,6 ile finansal işlemler, yüzde 2,4 ile ticaret ve yüzde 1,6 ile sanayi sektöründe gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, yeni işletme kayıtları da bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 geriledi.
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