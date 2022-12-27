Avrupa'da savaş tehlikesi! Sınıra barikat kurdular

Kosova polisi, Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica ve Zveçan belediyelerinde Sırpların iki yeni barikat kurduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü’nün (KFOR) Kosova topraklarında hareket özgürlüğünü engelleyen barikatların kaldırılması yönündeki çağrılarına rağmen Sırplar, Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi yakınında ve Zveçan’da yeni barikatlar kurdu.

Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi, Sırp, Arnavut, Boşnak ve Türklerin bir arada yaşadığı çok etnikli bir semt olarak biliniyor. Mahalleden geçen yol, barikatlar kurulmadan önce Mitrovica’nın kuzey ile güneyini bağlıyordu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, KFOR ve EULEX’in barikatları kaldırmaması durumunda, barikatların birkaç gün içerisinde Kosova polisi tarafından kaldırılacağını açıklamıştı.

Ayrıca Kosova polisinin, dün acil ihale usulüyle 40 tona kadar ağır yüklerin kaldırılması için özel bir şirketle ekipman kiralama sözleşmesi imzaladığı basına yansıdı.

Savaş hazırlığında olma emri

Öte yandan, Sırbistan medyasına konuşan Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün akşam orduya en yüksek savaş hazırlığında olma emri verdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Bratislav Gasic de Vucic’in talimatı çerçevesinde 26 Aralık akşamı itibarıyla polise “hazır ol” emri verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı’na bağlı tüm birimlere emrin ulaştırıldığını açıklayan Gasic, polis ve jandarmanın Genelkurmay Başkanının komutasında harekete hazır olacağını açıkladı.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​