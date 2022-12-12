Avrupa'da savaş tehlikesi! 'Geri dönülmez bir nokta'

Kosova'nın kuzeyinde dün akşam yaşanan şiddet olayları sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı aldı. Toplantının içeriğine dair detay verilmedi.

Nemanja Starovıc: Geri dönülmez noktadayız

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovıc sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Kurti militerleştirilmiş polisini Kuzey'i yerle bir etmeye ve yerel Sırpları yok etmeye hazırlarken, bu gece Kosova'da geri dönülmez noktaya doğru yaklaşıyoruz. Son 18 aydaki tek taraflı eylemler buna yol açtı. Batı'nın kasıtlı körlüğü, suç ortaklığına eşittir" dedi.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova bir kez daha gerildi. Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi. Kosova tarafı seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor. Yerel medyada yer alan haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu belirtiliyor. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.