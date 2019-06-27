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Avrupa'da otomobil satışlarının azalması bekleniyor

Otomobil üreticileri, AB'de 2019'da otomobil satışlarının geçen yıla göre yüzde 1 azalmasını bekliyor

27 Haziran 2019 Perşembe 13:42
Avrupa'da otomobil satışlarının azalması bekleniyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupalı otomobil üreticileri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2019'da otomobil satışlarının geçen yıla göre yüzde 1 azalmasının beklendiğini açıkladı.

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinden (ACEA) yapılan açıklamada, AB üyesi ülkelerde 2019 yılı otomobil satış tahminlerine yer verildi.

Açıklamada, AB ülkelerinde 2019'da otomobil satışlarının geçen yıla göre yüzde 1 azalmasının beklendiği, yıl sonu toplam satış rakamının 15 milyon seviyesinde öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, otomobil piyasalarındaki yavaşlamanın Brexit kaynaklı belirsizlikler ile makroekonomik koşullardan kaynaklandığı vurgulandı.

Sektörün büyüme hızının son yıllarda yavaşladığı aktarılan açıklamada, otomobil satışlarının ekonomik büyümeyle doğrudan ilişkili olduğu belirtildi.

Otomotiv sektörünün AB'de 13,8 milyon kişiye istihdam sağladığına işaret edilen açıklamada, geçen yıl AB'de 19,2 milyon motorlu taşıt üretiminin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan, AB'de otomobil satışları, geçen yıl yüzde 0,1 artmıştı.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:42
  1. AB
  2. ACEA
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