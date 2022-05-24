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Ekonomi Avrupa'da o veri beklentilerin altında açıklandı!
Ekonomi

Avrupa'da o veri beklentilerin altında açıklandı!

Euro Bölgesi Bileşik PMI, mayıs ayında 54.9 ile beklentilerin altında açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 12:15:00 -
Avrupa'da o veri beklentilerin altında açıklandı!

Ekonominin durumu hakkında gösterge kabul edilen imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü Euro Bölgesi Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yaşam maliyetlerindeki artışın tüketici harcamalarını düşürmesiyle Mayıs ayında 54.9 ile beklentilerin altında açıklandı ancak büyümeye işaret etmeye devam etti.

Ham madde sıkıntıları imalat sektöründeki büyümeyi olumsuz etkiledi. Ekonomistler bileşik PMI'ın bir önceki ayki 55.8 seviyesinden 55.3'e gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

İmalat PMI Mayıs öncü verisine göre Nisan ayındaki 55.5 seviyesinden 54.4'e geriledi ve 54.9 olan beklentilerin altında bir değer aldı.

Hizmetler sektörü alt endeksi Mayıs ayında 57.7'den 56.3'e geriledi ve 57.5 seviyesindeki beklentilerin altında açıklandı. Endekste 50 puanın üstü büyümeye altı ise küçülmeye işaret ediyor.

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