'Avrupa’da Müslüman olmak zor'

Brüksel Bölge Parlamentosu Bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir, Avrupa’da Müslüman olarak yaşamanın zor olduğunu söyledi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı Berlin Temsilciliği tarafından Berlin Yunus Emre Enstitüsü’nde “Müslümanların Avrupa’da siyasi temsili” konulu bir panel düzenlendi.

Panele, SETA Vakfı Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı’nın moderatörlüğünde Özdemir, “Siyasal Mühendislik ve Avrupa’da Dindar Muhafazakar Müslümanların Dışlanması” raporunu kaleme alan Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Aktürk ve siyaset bilimci Bülent Güven katıldı.

Belçika ve Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak tarihe geçen ve 2015’te 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanımadığı için partisinden ihraç edilen Özdemir, ilk başörtülü milletvekili olarak karşılaştığı sıkıntıları anlattı. Özellikle Müslüman kadın olarak istihdam ve eğitim alanında zorluklar çektiğini, bunun yanında siyasette başörtülü olarak tutunmanın çok zor olduğunu ifade eden Özdemir, “Avrupa’da bugün Müslüman olmak zor, görünür Müslüman olmak daha zor” dedi.

Özdemir, “Medyanın önünde servis ediliyorsunuz. Sizin cevap hakkınız bile olmuyor. İnanılmaz bir şekilde damgalanabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Özdemir, seçim kampanyası esnasında partisi tarafından hazırlanan ve kendi fotoğrafının yer aldığı afişte yüz bölümünün büyütülerek başörtüsünün kadrajdan çıkarıldığını anlattı.

Siyaset Bilimci Bülent Güven de Almanya’nın Hamburg eyaletinde Sosyal Demokrat Partide (SPD) siyaset yaptığı dönemde eşinin başörtülü olmasından dolayı, Özdemir’in yaşadığı tecrübeleri kendisinin de yaşadığını söyledi.

“Avrupa’da Müslüman korkusu var” diyen Güven, Müslümanların 1960’lı yıllardan sonra Avrupa’ya gelmesinin ardından bu korkunun arttığını, 2015 yılında Suriye ve Afganistan’dan gelen insanların göçüyle bu korkunun zirveye ulaştığını ifade etti.