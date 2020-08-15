  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Avrupa’da lideriz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin, sanayi üretimi endeksinde haziran ayındaki yüzde 17,6’lık artışla Avrupa’da ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 09:55:00 -
Avrupa’da lideriz

Haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, “Türkiye, sanayi üretimi endeksindeki yüzde 17,6’lık artışla Haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, paylaşımında, sanayi üretim endeksi verileriyle ülke karşılaştırmasının yapıldığı tabloya da yer verdi.

Buna göre endekste aylık bazda yüzde 17,6’lık artış gösteren Türkiye’yi, yüzde 17,1’lik artışla Macaristan ve yüzde 14,5’lik artışla İspanya izledi. Tabloda Avrupa Birliği toplamı yüzde 9,1’lik artış olarak yer alırken, listenin son sırasında yüzde 2,3’lük düşüşle Norveç dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı
Gündem

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Rusya'dan alınan S-400'ler ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz Kanal İstanbul paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz Kanal İstanbul paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Seçildiği günden bu yana İstanbullulara hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine şaşırtmadı. Türkiye, Do..
Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar
Gündem

Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Akdeniz ve Ege'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gayri resmi olarak savaş ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı