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Avrupa'da krize neden olmuştu! Anlaşma sağlandı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, komisyonun 2019 yılı bütçesi üzerinde İtalya ile bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:50
Avrupa'da krize neden olmuştu! Anlaşma sağlandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Komisyon, 2019 yılı bütçesi üzerinde İtalya ile bir anlaşmaya vardı" dedi.

Varılan anlaşmanın, İtalya'ya yönelik aşırı açık prosedüründen kaçınmaya imkan vereceğini ve yeni taslak bütçenin daha gerçekçi makroekonomik öngörüler üzerine oturduğunu belirten Dombrovskis, "Varılan anlaşma ideali değil, ancak disiplin adımlarından kaçınmaya imkan verecek" şeklinde konuştu.

Anlaşma çerçevesine İtalya'nın bütçe açığı/GSYH oranı 2019'da yüzde 2,04, yapısal bütçe düzeltmesi de sıfır olacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:50
  1. Avrupa Birliği
  2. italya
  3. 2019 bütçesi
  4. anlaşma sağlandı

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