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Sağlık Avrupa’da kızımak vakalarında ani artış: Sınır komşumuz nüfusun aşılanması kararı aldı
Sağlık

Avrupa’da kızımak vakalarında ani artış: Sınır komşumuz nüfusun aşılanması kararı aldı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 17:39:00 -
Avrupa’da kızımak vakalarında ani artış: Sınır komşumuz nüfusun aşılanması kararı aldı

Avrupa'da kızamık vakalarındaki ani artış tedirginliğe yolaçtı. Vakalardaki artış sebebiyle sınır komşumuz vatandaşlarını aşılamak için kolları sıvadı.

 

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Avrupa’da artan kızamık virüsü tehlikesine karşı önlem kararı aldı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya’da kızamık vakalarındaki ani artışa işaret edildi.

Yunanistan’da 2022 ve 2023’te kızamık vakasına rastlanmadığının altı çizilen açıklamada, 2024’te ise yurt dışıyla bağlantılı iki kişide kızamık virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının kızamık virüsünün Yunanistan’da yayılmasını önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdiği bildirildi.
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Özellikle endişe edilecek bir durumun olmadığı ifade edilen açıklamada, virüse karşı halkın bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

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