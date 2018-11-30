Avrupa'da işsizlik ekimde değişmedi

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde işsizlik ekim ayında yüzde 8,1, Avrupa Birliği'nde (AB) 6,7 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişim göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ekimde eylül ayına göre değişmeyerek yüzde 8,1 oldu. İşsizlik böylece Kasım 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

28 üyeli AB'de de işsizlik, ekimde eylül ayına kıyasla değişmeyerek yüzde 6,7 düzeyinde belirlendi. AB'de işsiz sayısı ekimde 16 milyon 626 bin olurken, bunun 13 milyon 172 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de ekim ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı yüzde 3,3'le Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 18,9'la Yunanistan'da ve yüzde 14,8'le İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı ekimde AB'de 3 milyon 468 bin, Avro Bölgesi’nde 2 milyon 503 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı da AB'de yüzde 15,3 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17,3 olarak ölçüldü.