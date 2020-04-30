Avrupa’da hava trafiği yüzde 86 azaldı

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, paylaştığı Eurocontrol verilerine göre Avrupa hava trafiği, 27 Nisan’da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86 azaldı.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Eurocontrol verilerine göre Avrupa Hava trafiğinin 7 Mart-27 Nisan tarihleri arasındaki verilerini paylaştı.

Avrupa ülkelerinde yüzde 50 ile yüzde 97 aralığında trafik kaybı yaşandığını sosyal medya hesabından paylaşan Keskin, “Eurocontrol verilerine göre korona virüs salgını etkisindeki Avrupa hava trafiği, 27 Nisan’da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86 azaldı. Avrupa ülkelerinde yüzde 50 ile yüzde 97 aralığında trafik kaybı yaşandı” dedi.

Kargo trafiği durumunu korudu

Geçtiğimiz yıla göre tüm hava trafiğinin azalırken sadece kargo trafiğinin bir önceki yıl uçuşlarını koruduğunu söyleyen Keskin “Hava trafiğinin segmentlere göre ayrımında ise kargo uçuşları öne çıktı. Geçtiğimiz yıla göre diğer tüm segmentler (Tarifeli, Charter ve iş, diğer) için uçuş trafiği azalırken kargo trafiği 2019’daki durumunu korudu. Devletimizin ve milletimizin salgınla mücadelede dünyaya örnek olan kararlı duruşu ile bu zor sürecin biteceği, havacılığımızın Avrupa’nın zirvesindeki ihtişamlı dönemlerine tekrar ulaşacağı günler için büyük bir gayretle çalışıyoruz” dedi.