Avrupa'da Goretti kabusu! Fransa karanlığa gömüldü, yüz binlerce hane elektriksiz kaldı!
Fransa'nın kuzey ve doğu bölgelerini vuran şiddetli Goretti Fırtınası, ülkede hayatı tam anlamıyla felç etti. Saatteki hızı 150 kilometreyi aşan dev fırtına, enerji nakil hatlarını kağıt gibi yerle bir ederken tam 380 bin hane zifiri karanlıkta kaldı.
Ülkenin kuzeyinde ve doğusunda dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren Goretti Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo France'ın açıklamasına göre, dün kuvvetli rüzgar riski nedeniyle 32 vilayette "turuncu alarm" seviyesi verildi.
Saate yaklaşık 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızı, ülkenin kuzeyindeki Gatteville'de 213 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Ülkenin elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, başta Normandiya bölgesi olmak üzere ülke genelinde 380 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
Öte yandan, Normandiya bölgesi dahil ülkenin kuzeyinde birçok tren seferi iptal edildi.
Ülkede 21 vilayette kuvvetli rüzgar nedeniyle "turuncu alarm" devam ediyor.
Gündem
Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı